Где самые высокие зарплаты в Молдове?

Средняя зарплата в 2019 году составила 7 234 леев. Это на 15% выше, чем в 2018 году, сообщает Национальное бюро статистики. Средний оклад в частном секторе составил 7 420 леев – это на 11% больше, чем в государственной сфере, где зарплата достигла 6 664 леев.

Также Нацбюро статистики сообщает, что до сих пор зарплаты мужчин ощутимо выше, чем у женщин, где разница составляет 14% или 1 100 леев. Самые высокие зарплаты в 2019 году были зафиксированы в IT-секторе достигнув 15 785 леев.

За ними следует финансовый и страховой сектор, где среднемесячная зарплата составила 13 203 леев. В секторе производства и обеспечения электро- и теплоэнергией, газом, горячей водой, а также кондиционирования воздуха среднемесячный оклад достиг 12 333 леев.

Наиболее низкие зарплаты отмечались в сфере рыболовства, сельского и лесного хозяйства – всего 4 769 леев. В сфере жилищных услуг и общепита ежемесячный оклад составил 4 973 леев.

Работники искусства, развлечения и отдыха получали, в среднем, 5 196 леев.

Министерство экономики сообщает, что эпидемия коронавируса негативно повлияла на весь рынок труда в Молдове – в апреле безработица выросла на 48%, в сравнении с предыдущим месяцем.

Национальный банк Молдовы также предупредил о том, что эпидемия коронавируса может спровоцировать самый серьезный кризис и прирост безработицы за последние десятилетия.

- В 2020 году мы столкнемся с самым серьезным и масштабным кризисом в мировой экономике за последние сто лет. В следующем году ожидается возобновление восстановительных процессов, но докризисного уровня достичь пока не удастся, - заявили эксперты НБМ.

Автор: Михаил Генчу