28 Августа 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Кавкалюк закончился, как политик, так и не начавшись
28.08.2020

Жил-был добрый молодец Георге Кавкалюк, и захотелось ему пойти в политику. Пришел Георге в политику, создал партию и начал о ней всем рассказывать.

Но вот повстречал наш герой Майю Санду, Андрея Нэстасе, Дорина Киртоакэ и Октавиана Цыку, и решил к ним присоединиться. Правда, пока что только в вопросе избрания «проевропейского» президента Республики Молдова, но, как учат нас другие сказки, с кем поведешься, от того и…

Тут и сказочке конец. А после сказочки совсем несказочная проза жизни. У Кавкалюка была возможность держаться особняком и разумной осваивать передаваемый под его партию бюджет. Он мог делать громкие заявления, устраивать недюженный пиар, даже иногда толкать в народ тесты оригинальных протозаконопроектов. Но хозяин погнал его в то же стойло, что и всех остальных своих овец. Видимо, понимал, что, как самостоятельная единица в политике, «Жорик» - не более, чем жорик.

Автор: Николай Костыркин


 
Количество просмотров:
179
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.