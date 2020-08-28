Кавкалюк закончился, как политик, так и не начавшись

Жил-был добрый молодец Георге Кавкалюк, и захотелось ему пойти в политику. Пришел Георге в политику, создал партию и начал о ней всем рассказывать.

Но вот повстречал наш герой Майю Санду, Андрея Нэстасе, Дорина Киртоакэ и Октавиана Цыку, и решил к ним присоединиться. Правда, пока что только в вопросе избрания «проевропейского» президента Республики Молдова, но, как учат нас другие сказки, с кем поведешься, от того и…

Тут и сказочке конец. А после сказочки совсем несказочная проза жизни. У Кавкалюка была возможность держаться особняком и разумной осваивать передаваемый под его партию бюджет. Он мог делать громкие заявления, устраивать недюженный пиар, даже иногда толкать в народ тесты оригинальных протозаконопроектов. Но хозяин погнал его в то же стойло, что и всех остальных своих овец. Видимо, понимал, что, как самостоятельная единица в политике, «Жорик» - не более, чем жорик.

Автор: Николай Костыркин