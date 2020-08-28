За что можно «сжечь» Усатого-примара еще до того, как он станет Усатым-кандидатом?

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Политика
Мы даже не знаем, как на это реагировать.
Давеча Ренато Усатый, официально выдвинувший свою кандидатуру на пост президента Молдовы, завил буквально следующее:
– Если я вас предам, если я буду участвовать в какой-то незаконной схеме против вас, каждому жителю страны, который пожелает, я раздам по одной литровой бутылке бензина. Если я что-то сделаю против любого гражданина нашей страны, я вам разрешаю сжечь меня, поджечь мой дом, мою машину, – сказал Усатый, которого цитирует Sputnik.
Судя по всему, жители Бельц, где Ренато Георгиевич, по документам, сейчас примаром числится, – могут уже идти за огнеметами. Ибо бельчан Усатый уже сто раз подвел. Городской мусорный полигон, отравляющий землю и воду, приводит к постепенному вымиранию всего живого вокруг. С незаконным строительством Усатый тоже ничего не решает, равно как и копеечной арендой муниципальной земли.
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Автор: Николай Костыркин
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