На Молдову надвигается африканская жара

А вот и хорошо, что в стране отменены линейки и "первые звонки" в школах.

Температура воздуха начнет повышаться уже завтра, 29 августа. В субботу и до понедельника днем в стране ожидается жара до 30-32 градусов.Синоптики даже объявили в Молдове "желтый" уровень метеоопасности в связи с жаркой погодой.

А вот во вторник, 1 сентября, ожидаются рекордные для этого времени года +36 градусов. При этом, никаких дождей и порывов ветра.

В этой связи хочется особое спасибо сказать эпидемии коронавируса, из-за которой в школах Молдовы отменены торжественные линейки. Бывали и при более низких температурах детям младших классов становилось от жары плохо и они падали в обмороки.

Жара начнет спадать к концу следующей недели, когда установится комфортные +26 градусов днем.

Лидия ТКАЧ