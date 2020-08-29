В Молдове выявлено 500 новых случаев COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 29 августа, за последние 24 часа подтвердилось 500 новых случаев заражения COVID-19, в том числе 51 – в Приднестровье. Было обработано 2445 тестов: 2151 – первичных, 294 – повторных. Общее число инфицированных достигло 36 404 человек, в том числе 10 275 – активных.

Три случая были импортированы – из Турции, Франции и Германии. Остальные случаи – результат местной передачи. Наибольшее число инфицированных в Кишиневе – 281 человек.

Из числа заболевших 36 – медицинские работники: 12 врачей, 21 медсестра и три сотрудника вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 542 пациентов, в том числе 31 – на искусственной вентиляции легких. Состояние 1361 пациентов медики оценивают как средней тяжести.

Из больниц были выписаны 362 госпитализированных ранее пациента. Всего выздоровевших на данный момент – 25 139 человек. Жертвами COVID-19 стали 990 пациентов.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Автор: Михаил Генчу