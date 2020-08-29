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Тудор Делиу выдвинут кандидатом от ЛДПМ на ноябрьских выборах президента
29.08.2020

Бывший председатель Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) в 2018-2020 годы Тудор Делиу выдвинут кандидатом на пост президента Республики Молдова на выборах президента, которые состоятся 1 ноября этого года. Такое решение принял Национальный политический совет ЛДПМ в результате консультаций с территориальными организациями в пятницу, 28 августа, - передает IPN со ссылкой на пресс-релиз этой партии.

Решение об участии ЛДПМ в качестве конкурента на выборах будь то отдельно или в составе избирательного блока в президентских выборах этого года было принято ещё 20 июня Национальным политическим советом ЛДПМ. Впоследствии это решение было подтверждено 16 августа на IX съезде партии. Согласно ЛДПМ, решение о выдвижении своего кандидата было принято через несколько дней после отклонения инициативы либерал-демократов о создании избирательного блока с Партией „Действия и солидарность„ (PAS) и Партией „Платформа „ДА”.

Нынешний председатель ЛДПМ Влад Филат отметил, что Тудор Делиу обладает всеми необходимыми качествами и отвечает всем условиям для того, чтобы умело и достойно исполнять обязанности главы государства.

Тудору Делиу 64 года, по профессии он филолог, имеет степень магистра конституционного и административного права. Он обладает богатым опытом работы в сфере государственного управления, накопленный за время деятельности в качестве примара коммуны Рэзень района Яловень, а также преподавателя Академии государственного управления. В течение девяти лет он был депутатом парламента, занимал пост председателя парламентской фракции ЛДПМ и заместителя председателя Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету. В 1992 году во время вооруженного конфликта на Днестре он был начальником Главного штаба карабинеров и награжден орденом „Трудовой Славы”. Тудор Делиу занимал пост председателя ЛДПМ с 2018 года до IX внеочередного съезда партии 16 августа этого года.


 
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