Глава Агентства по лекарствам: На рынке есть маски по цене 3 и 4 лея

Цены на медицинские маски упали до трех-четырех леев, в то время как в период кризиса они превышали 10 лей. Об этом в интервью рассказал глава Агентства по лекарствам и медицинским изделиям Еремей Присяжнюк.

По его словам, отечественные производители стали конкурировать с импортерами за хирургические маски и средства защиты.

«Эта конкуренция привела к снижению цен на медицинские маски. Наблюдается тенденция формирования запасов не только импортных, но и отечественных товаров, что позволяет сделать вывод, что в ближайший период мы обеспечены лекарствами и расходными материалами, необходимыми для профилактики и лечения COVID-19», - отметил Присяжнюк.

Маски продолжат импортировать, но на рынке также будут представлены изделия отечественных производителей в достаточном количестве.

«У нас уже есть на рынке медицинские маски по 3-4 лея. Вы помните, что во время кризиса цены превышали 10 лей за штуку. С нашей точки зрения, это хорошая динамика, и мы надеемся, что это снижение не остановится с появлением на рынке новых игроков», - отметил Присяжнюк.

Также чиновник заявил, что возглавляемое им учреждение стремится поддерживать цены на лекарства на уровне прошлого года, согласно Национальному каталогу цен, а стоимость некоторых импортируемых лекарств выросла на фоне кризисной ситуации.