Глава Агентства по лекарствам: На рынке есть маски по цене 3 и 4 лея

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Здоровье
Цены на медицинские маски упали до трех-четырех леев, в то время как в период кризиса они превышали 10 лей. Об этом в интервью рассказал глава Агентства по лекарствам и медицинским изделиям Еремей Присяжнюк.
По его словам, отечественные производители стали конкурировать с импортерами за хирургические маски и средства защиты.
«Эта конкуренция привела к снижению цен на медицинские маски. Наблюдается тенденция формирования запасов не только импортных, но и отечественных товаров, что позволяет сделать вывод, что в ближайший период мы обеспечены лекарствами и расходными материалами, необходимыми для профилактики и лечения COVID-19», - отметил Присяжнюк.
Маски продолжат импортировать, но на рынке также будут представлены изделия отечественных производителей в достаточном количестве.
«У нас уже есть на рынке медицинские маски по 3-4 лея. Вы помните, что во время кризиса цены превышали 10 лей за штуку. С нашей точки зрения, это хорошая динамика, и мы надеемся, что это снижение не остановится с появлением на рынке новых игроков», - отметил Присяжнюк.
Также чиновник заявил, что возглавляемое им учреждение стремится поддерживать цены на лекарства на уровне прошлого года, согласно Национальному каталогу цен, а стоимость некоторых импортируемых лекарств выросла на фоне кризисной ситуации.
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