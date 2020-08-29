Почти Дубай: Как жителям Молдовы в Болгарии бесплатно отдохнуть в ВИП-отелях и стать своим на местной «Рублевке»

Корреспонденту «КП» удалось на болгарском Черноморском побережье бесплатно попасть туда, куда пропуском служит только увесистая пачка долларов или евро

В этом году в Болгарии развлечений и каких-либо экскурсий почти нет. Оно и понятно – коронавирус. Тем интереснее серфить в интернете, пытаясь найти что-то оригинальнее, чем катание на банане или парашюте. И иногда попадается что-то необычное!

Это точно Болгария, а не Эмираты?

Эпидемия коронавируса лишила Болгарию тех, кто оставлял здесь летом кучу денег – туристов из России. Причем, больше всех пострадали фешенебельные отели, которых в каталогах молдавских турфирм попросту нет. Все дело в том, что стоимость суток в высокий сезон (как сейчас, например) начиналась от 300 евро.

Понятно дело, что никто, кроме россиян, такие деньги нынче платить не согласен: ни сами болгары, ни небогатые в своем большинстве молдаване, не прижимистые румыны, ни немцы, считающие каждый евроцент.

В общем, совсем никто не удивился, что без русских ВИП-отели в сезоне-2020 попросту не открылись.

Тем большее любопытство вызвало короткое объявление на болгарском рекламном сайте, где собирались группы до 10 человек, которых готовы провести на пляж одного из самых дорогих отелей на побережье. Цена удовольствия – 10 левов (около 100 леев) с носа. Три минуты переписки – и мы в группе.

Ранним утром подкатываем к супермаркету, где нас (и еще две семьи) уже ждет сталкер, парень-болгарин. Оставляем автомобиль на стоянке и гуськом, делая вид, что неспешно прогуливаемся, направляемся по трассе за парнем. Не доходя до отеля, ныряем в не слишком презентабельную калитку, где нас встречает охранник. Еще минутка – и мы на шикарном пляже, по бокам которого скалы, скрывающие происходящее от чужих глаз.

Что вам сказать – очень круто. Мелкий белый песочек и чистейшее море, в котором видно дно на глубине в пару метров.

- Такое ощущение, что это не Болгария, а Эмираты, - говорит кто-то из наших попутчиков.

И это на самом деле так – аж не верится, что в каких-то 15 минутах по трассе находятся пляжи шумного и суетливого Солнечного берега.

А у нас - тишина и покой, красота и чистота.

Главная проблема, конечно, в том, что инфраструктура полностью заморожена. Даже лежаков и зонтиков на пляже нет. Скорее всего, делается это для того, чтобы с какого-либо налогового катера с моря было ощущение, что это кто-то влез сюда самовольно. В общем, народ улегся на полотенца, а от солнца желающих защищала скала.

Ну и, естественно, продукты и воду надо брать с собой.

Квартиры за 300 тысяч евро на побережье? Пожалуйста!

Еще один способ нетрадиционного времяпровождения подсказали наши болгарские знакомые. Сейчас на побережье очень много элитных жилых комплексов, которые напоминают московскую Рублевку. Здесь – за высоким забором и серьезной охраной - своего роди мини-города: со своими магазинами, мини-аквапарками, ресторанчиками с полувысокой и высокой кухней. Попасть туда постороннему практически невозможно – для этого надо являться собственников квартиры за 150-300 тысяч евро или быть готовым за такие деньги жилплощадь купить.

Что же нам сказали знакомые? В условиях пандемии, когда (опять же, из-за отсутствия россиян) жилые комплексы укомплектованы процентов на 20-30) народу этим летом отдыхает совсем немного. Мы идем в главный офис компании-владельца комплекса, говорим, что хотим прикупить себе квартирку, менеджер звонит на место и рассказывает, во сколько «покупатели» будут.

В итоге нас со свистом через ресепшен с металлической рамкой пропускают в святая святых тех, кому не жалко платить такие огромные деньги за сомнительное удовольствие жить тут пару месяцев в году.

Полчаса уходит на то, чтобы прогуляться по апартаментам, выставленным на продажу. Поцокать языками по поводу джакузи и мещанской лепнины на потолках, увидеть встроенные в зеркала огромные ТВ-плазмы и перекурить на балконе, который по площади – еще одна комната.

А далее – как говорится, свободное время. До позднего вечера мы тусовались по комплексу, пользуясь всеми его благами – особенно порадовал аквапарк и недорогой ресторанчик-суши. Но и закрытый пляж и куча бассейнов – тоже пришлись весьма кстати.

В общем, при желании, "овощной" отдых можно превратить в увлекательное путешествие.

Роман ВЛАДИМИРОВ