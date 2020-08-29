Штаб Санду ответил примитивной копипастой (ах у вас отчёт, да на бумаге? Ну и мы сейчас напечатаем...

Конечно это нарушение, коллеги, но давайте посмотрим - зачем Майя Григорьевна вообще санкционировала весь этот срам: При высокой узнаваемости Санду, начинать кампанию именно таким образом - путём заваливания агитмакулатурой почтовых ящиков, по меньшей мере глупо.

Падающий рейтинг этот ход не укрепит, но ресурсов изведёт изрядно. Но спровоцировал Майю на данный финт ушами скорее всего именно Игорь Николаевич, уважаемый. Выпустив свой отчёт.

Штаб Санду ответил примитивной копипастой (ах у вас отчёт, да на бумаге? а мы сейчас тоже чего-нибудь напечатаем!)

И напечатали!

В результате получилось следующее:

Отчёт Президента это всё-таки отчёт Президента.

А «в чёрную» оплаченные листовки, в которых политтехнологи Майи пытаются формировать ей светлый образ - это немного из другой оперы.

Трагикомичной.

Скорее всего, ушлые консультанты, пользуясь истерикой Санду (надо срочно всем рассказать какая я хорошая!) отрабатывают нелегальный бюджет избирательной кампании и попутно наживаются на Майе Григорьевне.

Никаких электоральных дивидендов церемония «возложения листовок Санду в почтовые ящики» Майе Григорьевне не принесёт.

А вот рейтинг ещё немного просадит.

Так держать!

Недоумки.

Усатый и то лучше работает.

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