Санду нагло и цинично обманывает свой электорат отсутствием связей с Плахотнюком

Санду так публично и не отказалась от поддержки лиц, приближенных к беглому олигарху.

При этом она продолжает позиционировать себя борцом с коррупцией, представителем «честных людей» и проч. Кто эти честные люди, которые уже заявили о поддержке лидера Партии «Действие и солидарность» в борьбе за президентское кресло, рассказал Никита Роменский.

- А вы заметили, как люди Плахотнюка поддерживают Майю Санду?

Политтехнологи ПДС, если они вообще есть, постарались создать образ Майи Санду, как политика, борющегося против олигархии, и как главного врага Плахотнюка, но реальность совсем другая.

7 июля, в эфире программы «Puterea a patra», лидер ОПГ «ПРО-Молдова», родственник Плахотнюка и правая рука Плахотнюка по грязным делам – Андриан Канду, заявил о том, что он готов поддержать Майю Санду на президентских выборах!

Канду отметил, что он готов предоставить Санду всю поддержку, в том числе и политическую, организационную и тд.

Второй волк в овечьей шкуре – Лилиан Карп.

Сегодня, он депутат от партии Майи Санду и поддерживает ее. Но так было не всегда. 13 января 2016 года, когда депутаты-марионетки подписали декларацию тогдашнему Президенту Тимофти с просьбой выдвинуть Плахотнюка в премьер-министры, Лилиан Карп был одним из тех, кто ее поддержал. То есть, марионетка Плахотнюка – Лилиан Карп, сегодня работает на Санду.

Третий – Юрий Реницэ.

Одна из основных консерв Плахотнюка, приближенный к Санду. Напомню, что Юрий Реницэ сегодня позиционирует себя как политика анти-Плахотнюк. Но, наверно он забыл, как в 2016-2017 работал послом при правительстве Филипа, то есть Плахотнюка. К тому же, не сложно догадаться, кто присылает Ренице съемки со скрытых камер, сделанных во время встречи Президента с Яраловым и Плахотнюком.

Вопрос дня! Если Плахотнюк борется с Санду, то зачем тогда он ее поддерживает?

Да и кто-нибудь видел публичную декларацию Санду, в которой она отказывается от поддержки вышеперечисленных персон?

На самом деле, список лиц можно продолжить, но суть одна!

Майя Санду нагло и цинично вертит вокруг пальца свой электорат, обманывая отсутствием связей с Плахой. Жаль тех честных людей, которые с открытым ртом хавают все то, что производит Санду.

Под конец отмечу, что ни для кого не секрет, что дороги Майи Санду и Плахотнюка идут прямо в направлении дома Большого брата, - заключил молодогвардеец.

В своей публикации в социальной сети Никита Роменский разместил любопытный снимок, сопроводив его таким тестом: Те, кто знают, откуда взято фото, могут догадаться каким будет итог для Санду.