Построил в Кишиневе некачественно - ремонтируй и плати. Случайность или заявка на тенденцию?

Многие кишиневцы помнят, как близ нового жилого массива ливень снес стену, державшую грунт.

Те, кто не помнит, могут прочитать об этом здесь.

Теперь эта подпорная стена, на строительной площадке по улице Николая Костина, 44/7 в секторе Буюканы, полностью восстановлена. Об этом сообщил примар Ион Чебан.

– Стена соответствует всем техническим нормам и обеспечивает безопасность проживающих поблизости жителей. Речь идет о стене, которая обрушилась после проливного дождя, в результате чего было повреждено несколько автомобилей.

Расходы взял на себя экономический агент, который строит рядом жилой комплекс. Строительная компания также взяла на себя компенсацию ущерба, нанесенного владельцам поврежденных автомобилей. Мы и в дальнейшем будем требовать ответственности и качества, чтобы никто не пострадал, написал Чебан в соцсетях.

Подготовил Михаил Генчу