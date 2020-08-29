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Общество
Охрана. Кругом охрана. На винодельне Пояна предположительно проходит свадьба сына премьер-министра
29.08.2020

Информация, что в пятницу премьер Молдовы Ион Кику справил свадьбу своему сыну может существенно подкосить его политические акции.

С 1 августа действует запрет на проведение торжественных мероприятий - свадеб и кумэтрий - о чем сам глава правительства и объявил. Запрет введен за его подписью в качестве председателя национальной чрезвычайной комиссии и, подавая пример гражданам, Кику даже заявил, что свадьба его сына отложена до стабилизации эпидемиологической обстановки.

На данный момент подтверждения участия лично премьера в торжествах нет, однако ресторан за Кишиневом, где предположительно гуляли молодые, был оцеплен за километр, что наводит на мысли.

Кику на фоне взаиных истерик Игоря Додона и Майи Санду казался воплощением логики, спокойствия и профессионализма. У премьера не было президентского рейтинга, но явно формировался авторитет для больших политических и экономических свершений. И вот теперь может наступить крупный облом. 

Если свадьба имела место, то значит нарушены не просто меры безопасности, нарушен прямой запрет чрезвычайных органов власти. Нарушен теми, кто запрет и ввёл. А это настолько злостная додоновщина, что тут простым "потому что" или даже "извините" не отделаешься.

Хотя, нас не покидает ощущение, что сливают Иона Кику те, кто выдвигал и утверждал его премьер-министром. То есть злостные друзья и партнёры.

@Telegram GK


 
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