Будто чувствовала Лариса, что нельзя обращаться в "скорую".

Когда стало трудно дышать, поняли, что это все-таки коронавирус, а тест просто-напросто не сработал. Вызвали "скорую", предупредив, что Covid. Приехали. Без спецодежды. Из защитных средств - только маски. Им с порога заявили, что в семье заражены коронавирусом. Они, ответив, что никто про ковид им не сказал, зашли в дом. Осмотрели больную. Поставили диагноз - двустороннее воспаление легких. Сказали, что пропишут лекарства, мол, лечитесь дома. Это они после того, как узнали, что перед ними - онкобольная.

После словесной перепалки с дочерью Ларисы, бригада "скорой" согласилась отвезти ее в центр на Молдэкспо, сказали выходить через 7 минут. Вышли. Все уже - в спецодежде.

На этом мытарства не закончились. В ковид-центре Ларисе никакую помощь не оказывали, но и не отвозили в больницу. В течение 5 часов дочери обзванивали - то центр, грозя вызвать полицию, то больницу, чтобы в очередной раз узнать, что ее туда так и не доставили. Диспетчер, говорившая исключительно на молдавском, объяснила, что Ларису сняли с учета в центре на Молдэкспо. И когда подойдет очередь, ее доставят в больницу... Лариса 5 часов пробыла без медицинской помощи.

"Я оттуда уже не вернусь", - сказала она дочери... всегда такая жизнерадостная, энергичная... Не дай Бог!

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