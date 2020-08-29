Демидецкий о внешних силах, которые стоят за протестами в Белоруссии

Надолго ли затянется ситуация в Белоруссии, зависит от внешнего фактора.

Такое мнение руководитель представительства ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий высказал в эфире программы «Эксклюзивное интервью» с Ниной Димогло. В то же время, Демидецкий считает, что Молдове вообще не стоит лезть в разборки крупных держав – нам это ничего хорошего не даст.

- Я думаю, что прибалты и поляки очень бы хотели дестабилизации в Белоруссии. Они больше всех стараются, больше всех кричат, устраивают цепи, какие-то митинги в поддержку и т.д. Мне кажется, что европейские союз (очень многие его критикуют за сдержанную позицию) на фоне пандемии и экономического кризиса, я не думаю, что им нужна новая Украина, новая дестабилизация.

Они с Киевом не знают что делать – там ситуация зашла в такой тупик, что это все легло на них. Может каким-то кругам в США это и выгодно – эта дестабилизация, строительство антироссийского псевдокордона от Балтийского до Черного моря. Но ничего хорошего эта политика противостояния, мы ее уже прожили когда-то, ничего хорошего не даст. А для нас – тем более, потому что мы находимся в этом коридоре, и вся эта борьба, когда нас будут использовать в роли разменной монеты, ничего хорошего нашей стране не принесет.

Мы маленькая страна и можем себе позволить такую роскошь, как сказать попросить нас не трогать. И это, в принципе, идеология нашей страны. Мы не в состоянии сегодня выступать какой-то военной силой или крупным геополитическим игроком. Тогда зачем нам эти проблемы? Я понимаю, что большим игрокам от этого не уйти, но нам это совсем не нужно, - заявил Валерий Демидецкий.

Михаил ГЕНЧУ