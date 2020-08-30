"Я приду плюнуть на ваши могилы"

Вчера стало известно, что министр здравоохранения Молдовы Виорика Думбрэвяну заразилась коронавирусом. Оно и немудрено: глава Минздрава с первого дня эпидемии находилась на первой линии борьбы с эпидемией.

Казалось бы, сообщение о болезни министра должно было показать, что перед ковидом все равны, что заболеть может каждый. Мне даже кажется, что в любой другой стране такая новость должна была бы сплотить народ. Но, к сожалению, не в Молдовы.

Такого ушата грязи, который вылился на министра Думбрэвяну со стороны различных СМИ и рядовых граждан, давно уже не было. Столько желчи, обидных слов и проклятий - хватило бы на двоих, а то и на троих.

Где-то читала о том, что есть категория граждан, которая с огромной радостью ходить на похороны знакомых: для того, чтобы психологически взбодриться - дескать, слава Богу, что это все случилось не со мной. Есть стойкое ощущение, что и те, кто сыплет нехорошими словами в адрес Виорики Думбрэвяну, как раз из той самой категории. И, кстати, наверняка думают, что все это придумано. Постыдились бы.

Здоровья министру, скорейшего выздоровления.

Лидия ТКАЧ

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