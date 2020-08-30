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Молдова снимает запрет на въезд в страну для россиян с 1 сентября
30.08.2020

Молдова снимет запрет на въезд в страну для граждан России и ряда других стран с 1 сентября, - сообщила пресс-секретарь пограничной полиции республики Раиса Новицки. "Новые правила пересечения молдавской границы вступают в силу с 1 сентября. Запрет на въезд в Молдову будет снят в том числе для граждан РФ", - прокомментировала она. 

Список стран так называемой" красной зоны" прибытие из которых в Молдову из-за сложной эпидемической ситуации запрещено, состоит из государств: Румыния и Украина, а также Армения, Израиль, Испания, Казахстан, Франция и ряд других. Список будет обновляться молдавскими эпидемиологами каждые 14 дней. 

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