Молдова снимает запрет на въезд в страну для россиян с 1 сентября

Молдова снимет запрет на въезд в страну для граждан России и ряда других стран с 1 сентября, - сообщила пресс-секретарь пограничной полиции республики Раиса Новицки. "Новые правила пересечения молдавской границы вступают в силу с 1 сентября. Запрет на въезд в Молдову будет снят в том числе для граждан РФ", - прокомментировала она.

Список стран так называемой" красной зоны" прибытие из которых в Молдову из-за сложной эпидемической ситуации запрещено, состоит из государств: Румыния и Украина, а также Армения, Израиль, Испания, Казахстан, Франция и ряд других. Список будет обновляться молдавскими эпидемиологами каждые 14 дней.

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