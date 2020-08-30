30 Августа 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Молдавские яблоки против ананасов...
30.08.2020

В редакцию "КП" прислали вот эти два фото из супермаркета Кишинева, который не позиционирует себя, как торговая точка для элиты. А теперь присмотритесь внимательно и слегка ошалейте (мягко говоря): МОЛДАВСКИЕ яблоки в нем стоят 80 леев за кило! В три раза дороже, чем заморский ананас. 

Не знаем, какова себестоимость фруктов, но то, что в нашей стране не зимой, а практически в разгар сезона, столько стоят яблоки - это ненормально.  Конечно, их товарный вид прекрасен. И, почти наверняка они предназначались для экспорта. 

Но есть подозрение, что производитель решил срубить денег на соотечественниках, как на чужестранцах-северянах. 

Помните, мы, было дело, грозились закидать Европу помидорами? В итоге цены на них взлетели внутри страны, а теперь они почти 80 процентов на рынках Молдовы - из Турции.

Похоже, такая же история и с яблоками происходит.

Высшая экономика, чего уж там.

@Telegram


 
Количество просмотров:
123
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.