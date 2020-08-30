Молдавские яблоки против ананасов...

В редакцию "КП" прислали вот эти два фото из супермаркета Кишинева, который не позиционирует себя, как торговая точка для элиты. А теперь присмотритесь внимательно и слегка ошалейте (мягко говоря): МОЛДАВСКИЕ яблоки в нем стоят 80 леев за кило! В три раза дороже, чем заморский ананас.

Не знаем, какова себестоимость фруктов, но то, что в нашей стране не зимой, а практически в разгар сезона, столько стоят яблоки - это ненормально. Конечно, их товарный вид прекрасен. И, почти наверняка они предназначались для экспорта.

Но есть подозрение, что производитель решил срубить денег на соотечественниках, как на чужестранцах-северянах.

Помните, мы, было дело, грозились закидать Европу помидорами? В итоге цены на них взлетели внутри страны, а теперь они почти 80 процентов на рынках Молдовы - из Турции.

Похоже, такая же история и с яблоками происходит.

Высшая экономика, чего уж там.

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