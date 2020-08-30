По случаю Дня независимости президент Республики Молдова Игорь Додон подписал указ о награждении государственными наградами ряда известных представителей молдавской культуры.

Об этом сообщил советник президента в области образования, культуры и исследований Корнелиу Попович, сообщает noi.md со ссылкой на zdg.md.

Так, за особые заслуги перед государством, плодотворную деятельность в области культуры, вклад в пропаганду нравственно-духовных ценностей и высокое профессиональное мастерство» глава государства наградил орденом Республики: режиссера и сценариста Валерия Жереги; председателя Союза театральных деятелей Молдовы Александра Греку и композитора Яна Райбурга.

Орден Республики – высшая государственная награда Республики Молдова, которая присуждается за «исключительные заслуги во всех сферах деятельности на благо Отечества и человечества».

В то же время солисту группы «Здоб Ши Здуб» Роману Ягупову присвоено почетное звание народный артист.

Указ еще не опубликован в «Официальном мониторе».

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