В Молдове выявлено 296 новых случаев COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 30 августа, за последние 24 часа подтвердилось 296 новых случаев заражения COVID-19, в том числе 51 – в Приднестровье. Было обработано 989 тестов: 900 – первичных, 89 – повторных. Общее число инфицированных достигло 36 700 человек.

Три случая были импортированы – из Турции, Франции и Румынии. Остальные случаи – результат местной передачи.

Из числа заболевших 21 – медицинские работники: 6 врачей, 15 медсестр и сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 544 пациентов, в том числе 33 – на искусственной вентиляции легких. Состояние 1300 пациентов медики оценивают как средней тяжести.

Из больниц были выписаны 365 госпитализированных ранее пациента. Всего выздоровевших на данный момент – 25 504 человек. Жертвами COVID-19 стали 990 пациентов.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.