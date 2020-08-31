Киртоакэ готов «сдать назад»

В соответствии с "европейскими ценностями"... Дорин Киртоакэ готов отказаться от личных амбиций баллотироваться в президенты Молдовы, если правый фланг выберет одну общую кандидатуру "анти-Додон", как выразился Киртоакэ. Бывший примар считает, что в стране еще возможно найти "адекватного руководителя", как выразился Киртоакэ.

- Мы поддерживаем идею единого кандидата анти-Додон. Я готов сдать назад и отказаться от своей кандидатуры, если появится единый общий кандидат. Необязательно какой-нибудь "про" за кого-то, просто адекватный человек, который выведет нас на лучший уровень, - заявил Киртоакэ в ходе лайва, который почему-то решил устроить перед Президентурой, хотя попасть туда в качестве президента ему вряд ли светит.