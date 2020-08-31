Что ждет Молдову 31 августа 2020: Детям - мороженное, Штефану - цветы...

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Рассказываем, что ждет сегодня страну - в праздник "Лимба ноастрэ".
Состоится заседание Муниципального Совета Кишинэу / 09.00 /.
Пройдет онлайн-выставка, посвященная 75-летию со дня основания Национального балета „JOC” / зал Музея истории города Кишинев / в течение всего дня /.
Академия наук Молдовы организует праздничную онлайн-встречу, посвященную Национальному празднику "Лимба ноастрэ" и открытию Всемирного конгресса эминескологов / Голубой зал Академии наук Молдовы / 10.00/.
Состоится возложение цветов / Памятник Штефану Великому/ 10.00 /.
Литературно-музыкальная композиция „Родной язык как бессмертный цветок...”. Прямая трансляция Молдова 1 и социальные сети / 10.00 /.
Состоится возложение цветов к бюстам писателей на Аллее классиков и в Парке им. Штефана чел Маре / 10.15 /.
Состоится возложение цветов к бюсту поэта Алеку Руссо / ул. Алеку Руссо, 63/1 / 10.30 /.
Работает IX Всемирный Конгресс Эминескологов. Международный академический центр им. Михая Эминеску в Кишиневе / 12.00 /.
Состоится концерт муниципального оркестра „Avanti”. Прямая трансляция на Moldova 1 и в социальных сетях Управления культуры / 17.55 /.
Состоится концерт муниципального оркестра народной музыки во главе с Василием и Виталием Адваховым / Прямая трансляция на Moldova 1 и в социальных сетях Управления культуры / 19.40 /.
Лидия ТКАЧ
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