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Знаменитости
"Слишком много фотошопа, ты же и так нормально выглядишь"
31.08.2020

Но в целом новый снимок поп-звезды подписчикам понравился.

Молдавская певица Наталья Гордиенко не перестает радовать поклонников и подписчиков на ее страницы в социальных сетях новым красивыми фото.

Вот и в этот раз Наталья выставила фотографию, где она в купальнике на красном фоне сидит в воде. И многозначительно подписала: "Лето красное пропела..."

Большинство поклонников стали ставить фотографии сердечки и лайки, писать "супер" и все такое.

Но нашлись и те, кто критически отнесся к данному произведению фотоискусства:

- Зачем столько ретуши (фотошопа - по-нашему) , если и так нормально выглядишь? - задал вопрос Евгений Бондаренко.
Пока он остался без ответа, но от себя заметим: Наталья на самом деле выглядит великолепно без всяких фотошопов!

Лидия ТКАЧ


 
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