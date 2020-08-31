"Слишком много фотошопа, ты же и так нормально выглядишь"

Но в целом новый снимок поп-звезды подписчикам понравился.

Молдавская певица Наталья Гордиенко не перестает радовать поклонников и подписчиков на ее страницы в социальных сетях новым красивыми фото.

Вот и в этот раз Наталья выставила фотографию, где она в купальнике на красном фоне сидит в воде. И многозначительно подписала: "Лето красное пропела..."

Большинство поклонников стали ставить фотографии сердечки и лайки, писать "супер" и все такое.

Но нашлись и те, кто критически отнесся к данному произведению фотоискусства:

- Зачем столько ретуши (фотошопа - по-нашему) , если и так нормально выглядишь? - задал вопрос Евгений Бондаренко.

Пока он остался без ответа, но от себя заметим: Наталья на самом деле выглядит великолепно без всяких фотошопов!

Лидия ТКАЧ