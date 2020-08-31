"Слишком много фотошопа, ты же и так нормально выглядишь"

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Знаменитости
Но в целом новый снимок поп-звезды подписчикам понравился.
Молдавская певица Наталья Гордиенко не перестает радовать поклонников и подписчиков на ее страницы в социальных сетях новым красивыми фото.
Вот и в этот раз Наталья выставила фотографию, где она в купальнике на красном фоне сидит в воде. И многозначительно подписала: "Лето красное пропела..."
Большинство поклонников стали ставить фотографии сердечки и лайки, писать "супер" и все такое.
Но нашлись и те, кто критически отнесся к данному произведению фотоискусства:
- Зачем столько ретуши (фотошопа - по-нашему) , если и так нормально выглядишь? - задал вопрос Евгений Бондаренко.
Лидия ТКАЧ
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