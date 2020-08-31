Гречаный: Культурное и языковое разнообразие — визитная карточка Молдовы

Спикер поздравила жителей страны с национальным праздником «Наш язык», отметив, что он дает каждому гражданину возможность торжественно почтить свой родной язык как важную часть своей идентичности и культуры.

- Молдова по праву может гордиться разнообразием языков. В нашей стране все граждане, независимо от этнической принадлежности, могут пользоваться священным правом говорить, читать и думать на своем родном языке. Уважение этого права является обязательством для руководства Республики Молдова. Культурное и языковое разнообразие — визитная карточка Республики Молдова. Поэтому «Наш язык» - это также праздник мира, солидарности и достоинства всех граждан Республики Молдова, - подчеркнула Зинаида Гречаный.

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