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Экономика
Производство молока в Молдове ежегодно уменьшается на 40 тысяч тонн
31.08.2020

Республика потеряла за год 16 тыс. коров. По этой причине, производство молока достигло таких низких значений, что приходится импортировать половину сырья из-за рубежа - одним из основных поставщиков молока в Молдову является Украина.

Производителями молока являются крестьяне, которые признают, что нет смысла держать коров, и именно поэтому они вынуждены отправлять животных на бойню.

Но есть те, которые все еще верят в рентабельность животноводства – к примеру, Олег Бусуйок из села Фырлэдены Хынчештского района каждое утро отводит коров на пастбище.

Все его соседи давно отказались от содержания коров, и признаются, что стало меньше проблем с тех пор, как перестали держать животных и покупают молоко в магазине.

В селе нет пункта по сбору молока из-за очень малого количества поголовья рогатого скота.

- Было 250 коров. Сейчас их 18. Поэтому молоко не собирается, - рассказал мэр села Фырлэдень Павел Барбос.

Согласно статистическим данным в 2019 году производство молока снизилось почти на 12%.

В магазинах цена за один литр молока достигает почти 10 леев.

Автор: Михаил Генчу


 
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