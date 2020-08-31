Производство молока в Молдове ежегодно уменьшается на 40 тысяч тонн

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Экономика
Республика потеряла за год 16 тыс. коров. По этой причине, производство молока достигло таких низких значений, что приходится импортировать половину сырья из-за рубежа - одним из основных поставщиков молока в Молдову является Украина.
Производителями молока являются крестьяне, которые признают, что нет смысла держать коров, и именно поэтому они вынуждены отправлять животных на бойню.
Но есть те, которые все еще верят в рентабельность животноводства – к примеру, Олег Бусуйок из села Фырлэдены Хынчештского района каждое утро отводит коров на пастбище.
Все его соседи давно отказались от содержания коров, и признаются, что стало меньше проблем с тех пор, как перестали держать животных и покупают молоко в магазине.
В селе нет пункта по сбору молока из-за очень малого количества поголовья рогатого скота.
- Было 250 коров. Сейчас их 18. Поэтому молоко не собирается, - рассказал мэр села Фырлэдень Павел Барбос.
Согласно статистическим данным в 2019 году производство молока снизилось почти на 12%.
В магазинах цена за один литр молока достигает почти 10 леев.
Автор: Михаил Генчу
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