Интервью Ольга Мельничук. Вы заинтересованы получить 8000 долларов за 8% стартапа? Deadline 20 сентября Ольга Мельничук. Партнер, ментор и инвестор в XY Accelerator. Рубрика Be great together powered by Tekwill. Оля, привет. Обожаю делать конкретные прагматичные интервью, скучаю, наверное, по пресс-релизам. Какая у нас сегодня цель? Если отвечать в стиле пресс-релиза, то будет примерно так: XY Accelerator успешно закончил первый «инвестиционный сезон». Два молдавских стартапа получили от нас по 8000 долларов за 8% уставного капитала и менторскую помощь и продолжают свое развитие. Мы, XY Accelerator, начинаем «второй раунд». Приглашаем стартапы присылать свои заявки. Лучшие из них, через месяц с небольшим, получат финансирование по 8000 долларов и менторскую помощь, в обмен на 8% уставного капитала. Плюс, второй раунд будет еще более продуктивным, мы не скрываем, что и сами многому научились за первый. Отлично. Хорошо, когда сразу видна картинка целиком, и можно углубиться в детали. Давай начнем с истории первого раунда. Тем более, что я брал интервью у фаундеров обоих стартапов, которые вы профинансировали и мне самому интересно, как идут у них дела сейчас. WOOP сделал уже четыре «поворота»… Когда я говорил с Александром Будяк, то только начинался карантин и он тогда переориентировался на идею бокса для дезинфекции личных вещей… От этой идеи пришлось отказаться, но тема пандемии в этом стартапе осталась. Ты же сам уже чувствуешь, что маски нам предстоит носить еще долго, пока о спаде пандемии в мире говорить не приходится. Сейчас у WOOP уже готовый к производству прототип крутой маски многоразового использования. Ее отличие в том, что кроме обеспечения задач безопасности, эта маска решает другую важную задачу. Она не прячет лицо и эмоции от окружающих. Да, мы вынуждены одевать маски, но это не повод оставаться безликими, неузнанными и «никакими». Маска прозрачная? Да, из силикона, который можно многократно мыть. Плюс внутренние фильтры, которые уже часто меняются и стоят, кажется, 5 лей за 20 штук. А когда начинается производство? Уже в сентябре. Мы сейчас консультируем WOOP по вопросам микро краудфандинга. По нашему мнению новая маска, это не только про здоровье, это элемент fashion стиля. Она же может подойти и тем, кто по работе должен много общаться и, в то же время, находиться в маске. Для краудфандинга она очень подходит, в ней есть «фан». Ок. Это – WOOP. А как идут дела у Teleportravel? Мне кажется, что тут пандемия и закрытые границы даже сыграли на руку проекту. Согласна. Рост интереса к внутреннему туризму действительно помог. Это был хороший «пуш» для старта. Так что в этом стартапе выбранная вначале линия развития оказалась правильной. Но и в Teleportravel есть корректировки генеральной линии развития. Сейчас команда работает над мобильным приложением. Если вначале акцент был на том, чтобы делать собственные маршруты, то сейчас задача стала шире. Создать платформу, где любой человек может создать онлайн гид по собственному маршруту и зарабатывать на нем. Хороший шаг. Я помню, что у Teleportravel были планы по выходу на другие страны, а с user-generated контентом это гораздо реальнее, чем самим строить маршруты. Да и пользователи могут быть заинтересованы в том, чтобы самим продвигать свои маршруты, это в их финансовых интересах. И тогда платформа может получить массовое продвижение в социальных сетях – незаменимый и бесплатный для платформы ресурс продвижения. Все, давай про второй раунд… Мы запускаем второй раунд с теми же спонсорами – Tekwill, USAID, Правительство Швеции. Цель та же – развитие стартап мира в Молдове. Но сейчас у нас уже есть опыт первого раунда, и мы немного пересмотрели модель работы. Это будет «бленд» онлайн и офлайн работы. До какого числа можно подавать заявки? До 20 сентября. Сколько вы планируете отобрать проектов? На первый месяц работы – 10 стартапов. Потом, через месяц, оставим пять, те, в которые мы будем готовы проинвестировать объявленные средства. И будем интенсивно работать с ними три месяца. То есть второй раунд продлится с 10 октября этого года до 10 февраля 2021 года. Да. Причем наша команда, XY Accelerator-а, еще и усиливается четвертым партнером. К нам присоединяется Думитру Чубатый. Нам не хватало собственной экспертизы в IT, а у Димы за спиной история собственных проектов, так что и наша менторская помощь станет еще более комплексной. Что еще изменится в работе XY Accelerator? Мы решили подключить к работе международных менторов. Каждую неделю для наших участников мы будем организовывать онлайн встречу с фаундерами других стратапов. География – весь мир. Америка, Лондон, Нидерланды, Словения, Румыния. Это те, с кем мы уже договорились. Когда строишь свой стартап, очень полезно послушать истории успеха или провала. Это – опыт. Но стартапам нужны и инвестиции. Вы будете помогать им в поиске инвесторов для следующих стадий развития? Конечно. 24 сентября мы организуем Demo Day для проектов первого раунда с приглашением туда потенциальных инвесторов и партнеров. И для проектов второго раунда мы будем заниматься поиском инвесторов. Это и в наших собственных интересах. Жаль, что у меня нет сейчас идеи стартапа. А то точно бы попробовал поучаствовать. Жаль, что пролетаю мимо такой интересной тусовки. У меня встречное предложение. Мы приняли решения, что раз в месяц будем обязательно проводить с фаундерами и командами стартапов неформальные встречи. С условием – ни слова о работе. Но такие встречи нужны, они приносят другую пользу. Возникает реально ощущение семьи и единства. Предложение простое. Приходи на такие встречи. Глядишь, и к нашему третьему раунду у тебя появится идея. Принято. Даю ссылку на заполнение заявки. И напоминаю – дедлайн 20 сетября. Павел ЗИНГАН

