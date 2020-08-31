За использование слова «инвалидная коляска» могут оштрафовать

Центр независимой журналистики призвал в рамках борьбы с дискриминацией запретить использование в журналистских материалах понятий «инвалид», «глухой», «немой», «инвалидная коляска» и даже ввести наказания для нарушителей. Рекомендовано использовать фразы «лица с особыми потребностями», «имеющие проблемы со здоровьем», вместо «инвалидность I-III групп» - «тяжелая / обострённая/ умеренная проблема со здоровьем». Также ЦНЖ призвал убрать из правил дорожного движения термины «глухие и глухонемые водители».

ЦНЖ рекомендует избегать подачи журналистских материалов «в форме, которая может нанести вред чести и достоинству людей с ограниченными возможностями», «придерживаться сбалансированного и беспристрастного подхода, чтобы не допустить создания стереотипов». Центр напоминает, что с ратификацией Конвенции ООН о правах лиц с особыми потребностями национальная правовая база претерпела ряд изменений, например, в 2012 году принят закон о социальной интеграции лиц с особыми потребностями, по которому эти самые особые потребности могут проявляться в виде физических, умственных, интеллектуальных или сенсорных недостатков, «ограничивающих при взаимодействии с различными препятствиями полное и эффективное участие человека в жизни общества наравне с другими людьми».

Закон об обеспечении равенства предусматривает, что любая форма дискриминации запрещена, а продвижение политики или действия, нарушающие равенство людей в правах, должны быть устранены компетентными государственными органами и наказуемы соответственно законодательству. Руководствуясь этим актом, у нас уже, например, табуировали слово «цыган», и за выражения «цыганские романсы», «цыганский табор», «цыганский барон» можно получить штраф.

Экстремальная забота об инвалидах возникла на фоне полного безобразия в обустройстве города, например, отсутствия безбарьерной среды. На улице Алеку Руссо в Кишиневе установили специальный «звуковой» светофор, который дает возможность слепым переходить дорогу. А как они дойдут до этого светофора – ведь он такой один?

В Кишиневе ремонтируют тротуары и строят новые здания по стандартам 60-80-х: бордюры, ступеньки, перепады высоты. Пандусов нет даже в зданиях территориальных касс соцстрахования. Недавно примэрия сообщила, что все подземные переходы старые и пандусы там оборудовать нельзя. И это - на фоне отсутствия работы и мизерных пенсиях по инвалидности. Много говорится о том, как маломобильных людей заставляют ходить по собесам, чтобы переоформить пенсию, предполагается, что за го у безного может вырасти нога, а слепой может прозреть.

Ну и к чему тогда все это лицемерие? Если мы перестанем говорить «слепой» и начнем говорить «человек с тяжелой проблемой здоровья» - у нас что, возродится предприятие «Светотехника», где еще в 80-е были трудоустроены все, кто не видит? Или незрячим станет так комфортно от недискриминации, что они забудут про то, что получают от государства гроши и могут только нищенствовать в подземных переходах, чтобы выжить?

Возмутительная вещь: сегодня размер пенсии по инвалидности привязан к трудовому стажу. Но какая разница, работал инвалид или нет? Если человек получал образование до 25 лет, не успел ничего внести в социальный фонд, потерял трудоспособность, - его нужно наказать за это, начислив минимальную пенсию по инвалидности? Человек, у которого есть десять лет стажа, также получит мизерную пенсию. Еще недавно платили 250 лей, при Плахотнюке подняли примерно вдвое. Чтобы иметь полную пенсию, нужно иметь полный стаж, что является настоящим издевательством: даже полная пенсия - это гроши.

Приходится делать выводы и не писать о том, что люди, пытающиеся приспособить европейское законодательство к молдавским реалиям, – слабоумные. Нет, это люди с альтернативной ментальностью или, если хотите, с тяжелыми, периодически обостряющимися проблемами умственной деятельности. К сожалению, в стране есть все для того, чтобы они могли влиять на СМИ, например, вышеупомянутое законодательство о недискриминации. Но попробуйте в рамках этого законодательства оспорить в суде незаконное увольнение! Вы узнаете, что называть вас стариком и пенсионером - это дискриминация, а выбрасывать на улицу по достижении пенсионного возраста - вполне допустимо.

Василиса ФРУНЗЕ