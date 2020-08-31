Президент, председатель парламента и мэр Кишинёва поздравили граждан с Национальным днём языка

Президент Додон: "Дорогие сограждане, поздравляю вас с прекрасным национальным праздником - Limba Noastră... Цель языка, на котором мы говорим - понимать друг друга, создавать единое пространство мыслей, мнений, надежд и достижений".

Председатель парламента Гречаный: "В нашей стране все граждане, независимо от этнической принадлежности, могут пользоваться священным правом говорить, читать и думать на своем родном языке. Уважение этого права является обязательством для руководства страны. Культурное и языковое разнообразие — визитная карточка Молдовы. Поэтому «Наш язык» – это также праздник мира, солидарности и достоинства всех граждан Молдовы".

Примар Кишинева Чебан: "Наши предки оставили нам красивый язык, с годами его совершенствовали, и мы продолжаем делать то же самое, чтобы иметь возможность общаться, понимать, но не создавать споров... Важно говорить на правильном языке с любовью к стране и будущему".

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