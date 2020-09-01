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Общество
PAS-овцы и Шор-овцы попытались «прокатить» Нэстасе на заседании Мунсовета
01.09.2020

Очередной провал лидера DA. Андрей Нэстасе попытался возглавить сегодняшнее заседание Муниципального Совета, однако его попытка была заблокирована представителями PAS, и, что примечательно, также при поддержке представителя партии Шора.

По традиции, каждое заседание начинается с того, что выбирается человек, который будет исполнять функции председателя. Это переходящая должность, и, как правило, она переходит по очереди от партии к партии - тут обычно конфликтов не возникало. До сегодняшнего дня...

Насколько можно понять, сегодня была очередь руководить демократов, однако в начале заседания прозвучала кандидатура Андрея Нэстасе, на что представитель Шора Валерий Клименко возразил - дескать, сейчас очередь демократов. В поддержку Нэстасе выступил социалист Динарь Кожокарь, а во время голосования он получил поддержку не только со стороны социалистов, но и демократов.

Против проголосовали представители PAS и Клименко, что еще раз подчеркнуло не только противоречия между PAS и DA, но и симбиоз партии Санду с "шор-овцами" и прочими очень сомнительными элементами.

Автор: Михаил Генчу


 
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