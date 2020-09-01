Высокопоставленные европейские чиновники уже начали агитировать за Санду

Слухи о белорусском сценарии не рождаются на пустом месте.

Не секрет, что Польша является главным "локомотивом" белорусских протестов, обкатывая технологии так называемых "цветных революций", и весьма символично то, что руководит Европейским Союзом сегодня также поляк, Дональд Туск. Это подчеркивает ту роль, которую отводят Польше заокеанские могучие друзья из Вашингтона - лидера антироссийской коалиции и потенциально нового ЕС, если Франция и Германия все-таки решатся на проведение самостоятельной политики (чего очень не хочется американцам).

И потому, когда этот человек, Дональд Туск, открывает рот и говорит что-то о Молдове, ничего хорошего, увы, ждать не стоит. А он сделал это сегодня, решив поздравить нашу страну с праздником, который, строго говоря, разобщает, а не объединяет общество.

Ведь 27 августа, день независимости, в общем-то, не вызывает отторжения даже у пророссийской части общества, но сказать то же самое об языковом празднике весьма затруднительно, прекрасно зная, как воздействует этот вопрос на общество все последние тридцать лет. Такой праздник - это, скорее, раздражитель.

27-го августа Туск промолчал - видимо, независимость Молдовы ему по боку, да и о какой независимости можно говорить, имея кабальные отношения с ЕС? Сегодня, 31-го августа, Туск заговорил, хотя, по идее, праздник языка в Молдове - не бог весть какой повод для высокопоставленной "шишки" из ЕС обратить внимание на наше скромное государство. Более того, свою речь Туск адресовал явно тем, кто чтит языковой праздник и связывает свои надежды с Западом и Майей Санду.

В своем обращении Туск прямо поддержал Санду, заявив, что она, дескать, честный компетентный политик, который приведет Молдову к успеху. То есть туда, куда так и не довел Филат, надо понимать. Теперь дубовый листик перевернули и показывают ту же "страницу успеха", но с другой стороны. Такой аттракцион на десятилетия.

- Когда меня спрашивают, кто лучше всего приведет Молдову к успеху, я сразу отвечаю - Майя Санду. Даже те молдаване, которые голосуют за другие партии или вообще не голосуют, прекрасно знают и согласны с тем, что Майя Санду любит Молдову, что она честна и компетентна, - заявил Туск.