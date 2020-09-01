Мунсовет отменил градостроительный план, позволявший строить многоэтажки на месте кинотеатра «Гаудеамус»

Генпримар продолжает борьбу за территорию бывшего кинотеатра «Гаудеамус».

Сегодня, 31 августа, состоялось внеочередное заседание Муниципального совета Кишинева. Как сообщил генпримар столицы, муниципальные советники проголосовали за отмену зонального градостроительного плана участка земли, где расположен кинотеатр «Гаудеамус».

- Мы рассмотрим возможность реализации нового зонального плана этой территории, где будет запрещено строительство жилых домов, а на участке будут возведены здания социального назначения, - сообщил Ион Чебан в социальной сети.

Глава примэрии также напомнил, что снос бывшего кинотеатра «Гаудеамус» является незаконным, так как осуществляется без разрешения на демонтаж, которое истекло в марте 2020 года, а другой документ не был выдан.

Подготовил Михаил Генчу