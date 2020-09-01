Мнение: За Санду и Тихановской стоят одни и те же силы, это одна и та же компашка

В Молдове могут разыграть белорусский сценарий. Руслан Попа, бывший глава партии коммунистов-реформаторов, оказался в качестве гостя в программе "Эксклюзивное интервью" Нины Димогло, где ему задали несколько вопросов о текущей политической обстановке в Молдове.

Попа провел параллели с происходящим в Беларуси, и выразил уверенность в том, что в Молдове может произойти то же самое после президентских выборов 1-го ноября:

- И так все плохо в стране, еще если начнется какая-то раскачка, революция... Я ведь вижу, что за Майей Санду стоят те же силы, что и за Тихановской, это все одна и та же компашка. Чего нам ждать тогда? - заявил Попа.