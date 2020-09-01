В Молдове выявлено 220 новых случаев COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 31 августа, за последние 24 часа подтвердилось 220 новых случаев заражения COVID-19, в том числе 66 – в Приднестровье. Было обработано 1253 теста: 1115 – первичных, 138 – повторных. Общее число инфицированных достигло 36 920 человек, активных – 10 053 случая.

Три случая были импортированы – из Румынии, Египта и Италии. Остальные случаи – результат местной передачи. Наибольшее количество инфицированных выявлено в Кишиневе – 93 человека.

Из числа заболевших девять – медицинские работники: один врач и восемь медсестер.

В тяжелом состоянии находятся 542 пациента, в том числе 32 – на искусственной вентиляции легких. Состояние 1318 пациентов медики оценивают как средней тяжести.

Из больниц были выписаны 368 госпитализированных ранее пациента. Всего выздоровевших на данный момент – 25 872 человека. Жертвами COVID-19 стали 995 пациентов.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Автор: Михаил Генчу