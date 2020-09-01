Завершено расследование по делу о молдавском ландромате

Соседи сбоку завершили расследование дела о выводе из России более 500 млрд рублей международным преступным сообществом. Большая часть этих денег была похищена при исполнении госконтрактов для Газпрома и РЖД.

В период с июня 2013 года до конца 2014 года владелец молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон совместно с первым вице-председателем и фактическим руководителем Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком, а также Александром Коркиным, обладающим коррупционными и деловыми связями в банковской сфере, разработали механизм вывода из финансовой системы РФ денежных средств клиентов.

В схеме им помогали мэр молдавского города Бельцы Ренато Усатый, обладающий значительным финансово-политическим ресурсом в Молдове, фактические владельцы нескольких банков Александр Григорьев (Западный, Маст-банк, Русский земельный банк) и Олег Кузьмин (Европейский экспресс), предоставившие свои кредитные учреждения в качестве инструмента совершения преступления, руководители казначейства банков Ринат Юсупов и Венера Шарипова, а также юристы Алексей Соболев и Лев Пахомов.

Во взаимодействии с директором казначейства Moldindconbank Еленой Платон при помощи фиктивных документов валютного контроля участники обеспечивали ежедневный перевод сотен миллионов долларов и евро на банковские счета нерезидента - Moldindconbank.

Плахотнюк, Платон и Усатый объявлены в международный розыск, суд заочно арестовал их. Остальным предъявлены обвинения в создании, руководстве и участии в международном преступном сообществе и совершении незаконных валютных операций, они также заочно арестованы. Четверо обвиняемых признали свою вину в полном объеме и дали показания о руководителях и участниках сообщества.

Будем держать руку на пульсе!

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