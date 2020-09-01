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Семья
Самое подробное поминутное расписание движения общественного транспорта для детей
01.09.2020

Кроме того, рассказываем, как определить "детский троллейбус" в первый день осени.

Уже завтра по утрам начнет курсировать общественный транспорт, который предназначен исключительно для детей - детсадовцев и школьников. И, если надо, их сопровождающих взрослых.

Определить "детский троллейбус" в первый день осени и далее можно будет по специальной табличке (см. фото ниже).

По такой табличке можно будет определить спецтранспорт для школьников.

А пока рассказываем вам, в какое время транспорт для детей будет на остановках. Как видите, спецтранспорт будет ходить только с утра. Логика такая: автобусы и троллейбусы выделили для детей в утренние часы пик, чтоб дети не стояли вплотную как селёдки в толпе с остальными...

А после обеда уже нет такого столпотворения и дети могут свободно проехать по любому маршруту.

Лидия ТКАЧ


 
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