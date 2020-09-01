Генпримар Кишинева Иван Чебан заявил, что открывает детсады и школы 1 сентября «под личную ответственность, даже если это будет на грани законности». Помимо того, что заявление это ну просто несусветно глупое, хотелось бы разобраться, что это за «грань законности» такая?

Когда мэрия выдаёт сертификаты рекламным компаниям, а на следующий день сносит их «незаконно размещённые рекламные щиты», это по какую грань законности? А когда «мама Женя» проталкивает решения в интересах бизнеса, это уже грань законности или ещё нет?

Детсады и школы открывать надо. Это решение не лежит в сфере «граней законности» и гранёных стаканов. Это решение из сферы логически необходимых и даже обязательных. Это решение в поддержку экономики, чтобы родители смогли полноценно работать, не отягощенные необходимостью присматривать одновременно за детьми. Это решение в поддержку родителей.

Но то, как это решение проводится в жизнь в Кишиневе и во всей Молдове наводит на мысль, власть имущим плевать на экономику и родителей. А когда случатся первые заболевания среди детей, зуб даём, садики со школами тут же позакрывают. Не разбираясь.

Так что мэр Кишинева ещё может объявить о начале бабьего лета. Под личную ответственность. Или о ремонте очередного отрезка Албишоары. На грани законности. А может оставить борьбу с пандемией эпидемиологам с прочими медиками и не заниматься додоновщиной.

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