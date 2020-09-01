27-летняя уроженка Молдовы унаследовала 1 миллион евро после смерти богатого и старого итальянца, о котором она заботилась в последние годы его жизни. Однако его семья убеждена, что это была афера, и попросила о возбуждении уголовного дела против молодой женщины из Молдовы.

По данным итальянской прессы, Татьяна Крихан - 27-летняя молдаванка, в последние годы ухаживала за Гвидо Карло Корни, богатым дантистом из Генуи. Он умер в 2015 году в возрасте 91 года, оставив женщине наследство в размере 1 миллиона евро.

Когда семья скончавшегося узнала, что основным бенефициаром наследства старика стала сиделка, они подали на нее жалобу в органы власти, обвинив в мошенничестве.

Родственники говорят, что в последний период своей жизни старик был не в себе, и женщина, которая ухаживала за ним, воспользовалась этим, убедив его оформить на нее два полиса страхования жизни на сумму в 1 миллион евро.

В ходе расследования следователи обнаружили, что первоначальным бенефициаром в этих полисах был племянник старика, но спустя два дня он передумал и указал имя сиделки.

Тем не менее следователи не нашли никаких доказательств в поддержку обвинений семьи, поэтому дело было закрыто в начале этого года. Племянник старика умер в этом месяце, и теперь его жена подала новый иск против женщины, унаследовавшей миллион евро.

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