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Общество
Дорогие кишиневцы!
Нас всех ждёт очень непростой учебный год. Угроза коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничительные меры внесли свои коррективы в образовательный процесс. Сегодня его безусловный приоритет - безопасность детей и строгое соблюдение всех санитарных требований.
Хочу заверить, что в этом отношении была проделана огромная работа и все учебные заведения столицы обеспечены всеми средствами защиты и профилактики от ковида.
Огромным подспорьем для школьников в условиях пандемии является уникальный муниципальный проект «Онлайн образование». Эта виртуальная учебная платформа, где выложены тысячи видеоуроков на государственном и русском языках для учащихся I-XII классов.
Сегодня мы вынуждены быть гибкими и приспосабливаться к новым реалиям.
Столичное управление образования, работая в тесном взаимодействии с Минздравом будет оперативно реагировать на все рекомендации медиков.
НАША МОЛОДЁЖЬ ДОЛЖНА УЧИТЬСЯ!
Мы обязаны сделать все возможное, чтобы наши дети не стали потерянным «поколением локдауна».
Поэтому я от всего сердца желаю всем школьникам муниципия Кишинёв увлекательного путешествия в мир знаний, учителям – здоровья и оптимизма, родителям – мудрости и терпения!
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