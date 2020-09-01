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Общество
Дорогие Кишиневцы! Нас всех ждёт очень непростой учебный год!.
01.09.2020

Дорогие кишиневцы! 

Нас всех ждёт очень непростой учебный год. Угроза коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничительные меры внесли свои коррективы в образовательный процесс. Сегодня его безусловный приоритет - безопасность детей и строгое соблюдение всех санитарных требований. 

Хочу заверить, что в этом отношении была проделана огромная работа и все учебные заведения столицы обеспечены всеми средствами защиты и профилактики от ковида.

Огромным подспорьем для школьников в условиях пандемии является уникальный муниципальный проект «Онлайн образование». Эта виртуальная учебная платформа, где выложены тысячи видеоуроков на государственном и русском языках для учащихся I-XII классов.

Сегодня мы вынуждены быть гибкими и приспосабливаться к новым реалиям.

Столичное управление образования, работая в тесном взаимодействии с Минздравом будет оперативно реагировать на все рекомендации медиков. 

 НАША МОЛОДЁЖЬ ДОЛЖНА УЧИТЬСЯ! 

Мы обязаны сделать все возможное, чтобы наши дети не стали потерянным «поколением локдауна».

Поэтому я от всего сердца желаю всем школьникам муниципия Кишинёв увлекательного путешествия в мир знаний, учителям – здоровья и оптимизма, родителям – мудрости и терпения!

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