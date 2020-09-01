Премьер Молдовы Ион Кику не вышел к прессе после встречи с президентом и спикером парламента, видимо, не желая напоминать о жирном скандале со свадьбой своего сына.

Вышел Игорь Додон, возвестивший, что с сегодняшнего дня начинается официальное выдвижение кандидатов на пост президента... и всё бы ничего, вот только призывы со стороны Додона к международным наблюдателям, а также заверения, что власть не потерпит и не допустит эксцессов в ходе кампании прозвучали не очень. Выборы проводит по большому счету Центризбирком и правительство. А действующий глава государства будет (хотя официально не объявил, храня тупую интригу) одним из участников избирательной гонки, то есть он лицо заинтересованное и явно не может обеспечивать независимость, корректность и равноудаленность процессов по объективным причинам.

Сказал бы все эти слова Ион Кику - не было бы вопросов. Но премьер погулял на "нунта маре" и теперь его возвращение в медийную сферу будет целой спецоперацией с труднопрогнозируемыми результатами.

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