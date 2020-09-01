Найдены виновники неприятного запаха в Кишиневе

47 экономических агентов не имеют собственных станций очистки воды.

Владельцы бизнеса приняли решение сбрасывать сточные воды от технологических процессов в городскую канализацию - это и стало причиной появления неприятного запаха в городе за последние дни.

Об этом стало известно на заседании муниципальных служб Кишинева, когда вице-премьер представил отчет о проведенных проверках.

- Хозяйствующие субъекты сбрасывают сточные воды не днем, когда берут пробы, а поздно вечером или утром, когда мобильные группы не находятся на территории. Директор Apă Canal Chișinău создаст мобильные группы, определит адреса повышенного риска.

Есть список из не менее 47 крупных экономических агентов, которые сбрасывают сточные воды. В течение следующих 60 дней по этим адресам будут проведены необъявленные проверки с информированием экономического агента во время отбора проб. Уже определены экономические агенты, которые в 10 раз превышают допустимые пределы. Им будут высланы предписания для решения проблемы, в противном случае их отключат от общественной канализационной системы

Ситуация постоянно отслеживается, и мы не допустим нарушений, тем более что установлено, что неэффективное управление и отсутствие оперативных действий по устранению этой проблемы являются основными факторами, которые привели к повторному появлению неприятного запаха в Кишиневе.

Ситуация постоянно отслеживается, и мы не допустим нарушений, тем более что установлено, что неэффективное управление и отсутствие оперативных действий по устранению этой проблемы являются основными факторами, которые привели к повторному появлению неприятного запаха в Кишиневе, – рассказал Илья Чебан.

Несколько недель назад была создана рабочая группа для выяснения появления неприятного запаха в Кишиневе, которая предложит эффективные действия для решения проблемы.

Еще 21 августа директор столичного Водоканала Анатолий Ликий объяснил, что ежевечерняя вонь в Кишиневе исходит не от очистных сооружений.

Но это не успокоило жителей столицы, которые выражают свое возмущение в соцсетях, и требуют принять меры для устранения неприятного запаха.

Автор: Михаил Генчу