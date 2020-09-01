Органы приближаются к Плахотнюку всю ближе

Экс-лидер Демпартии вывел из России более 500 млрд рублей. Об этом стало известно из заявления представителя МВД России Ирины Волк, которая поделилась деталями расследования.

- Следственным департаментом МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении 8 участников международного преступного сообщества, которые обвиняются в выводе из Российской Федерации путем незаконных валютных операций более 500 миллиардов рублей, - рассказала Ирина Волк.

Также она сообщила, что следствием были установлены следующие детали - в период с июня 2013 года до конца 2014 года владелец молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон, совместно с первым вице-председателем и фактическим руководителем Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком, а также Александром Коркиным, обладающим коррупционными и деловыми связями в банковской сфере, разработали механизм вывода из финансовой системы РФ денежных средств клиентов.

- Для реализации задуманного они привлекли уроженца Молдавской ССР Ренато Усатого, обладающего значительным финансово-политическим ресурсом в Молдове, фактических владельцев ряда российских банков Александра Григорьева и Олега Кузьмина, предоставивших свои кредитные учреждения в качестве инструмента совершения преступления, руководителей казначейства банков Рината Юсупова и Венеру Шарипову, а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова. Они во взаимодействии с директором казначейства «BC Moldindconbank S.A.» Еленой Платон при помощи фиктивных документов валютного контроля обеспечивали ежедневный перевод сотен миллионов долларов и евро на банковские счета нерезидента – «BC Moldindconbank S.A.», - рассказала представитель МВД.

Все причастные к денежной афере граждане Молдовы объявлены в международный розыск - российский суд выписал ордеры на арест Владимира Плахотнюка, Вячеслава Платона и Ренато Усатого.

Остальным участникам преступления предъявлены обвинения в создании, руководстве и участии в международном преступном сообществе, а также в совершении незаконных валютных операций – они признали свою вину в полном объеме и дали необходимые показания об остальных соучастниках.

- Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время фигуранты приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано в суд для рассмотрения по существу, - заявила Ирина Волк.

Плахотнюк и Усатый

В России бывший политик и бизнесмен Владимир Плахотнюк успел знатно «наследить» - против него возбуждено несколько крупных уголовных дел, а в декабре 2017 года СК РФ выдвинул ему обвинение в создании преступной группировки для организации покушения на жизнь Ренато Усатого.

Также на имя беглого молдавского олигарха был выдан еще один ордер на арест.

Сам Ренато Усатый известен тем, что появился неожиданно появился в молдавской политике, подкрепленный огромными финансами, и с 2015 по 2018 годы возглавлял примэрию города Бельцы.

Неоднократно фигурировал в различных скандалах по выводу денег из России, но мотивировал это тем, что нынешний глава Республики Молдова пытается настроить против него российские правоохранительные органы. Был вынужден скрыться из Молдовы, бежав в Россию, затем в Германию, после чего подался в Румынию.

После падения правящего режима ДПМ Ренато Усатый незамедлительно вернулся в Молдову, так как прокуратура отменила ордер на его арест.

Автор: Михаил Генчу