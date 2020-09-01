«Пусть у меня будут руки по локти в крови, но я вышвырну манкуртов за Днестр"

Бюст может появиться в Бельцах на тамошней Аллее классиков.

Эту инициативу выдвинули муниципальный советник Бордиану и активистка Спэтару. Инициатива преподносится как устранение несправедливости, поскольку на Аллее классиков в Бельцах установлены бюсты известным личностям исключительно мужского пола.

Активистки уверены, что в становлении и развитии молдавского государства немалый вклад внесли и женщины.

Леонида Лари стала известна в начале 1990-х годов в основном благодаря следующим словам: «Пусть у меня будут руки по локти в крови, но я вышвырну оккупантов, пришельцев и манкуртов за Днестр, я их выброшу из Транснистрии, и вы — румыны — настоящие хозяева этой многострадальной земли, получите их дома, их квартиры вместе с их мебелью».

Очевидно, что инициатива муниципальных советников не могла появиться без поддержки руководства Бельц.

Известности Леониде Лари прибавила и церемония венчания с памятником Стефана Великого в Кишиневе. Позже, Леонида Лари проживала в Румынии, где стала депутатом парламента. Леонида Лари скончалась в 2011 году.

Павел МУНТЯН