Современная овечья ферма по европейским стандартам. Основали ее супруги Тончу из села Джурджулешты Кагульского района. Восемь месяцев назад они убедили еще трех фермеров создать кооператив. С тех пор дела пошли в гору, поэтому производители решили расшириться и приобрести еще дойных коров и породистых овец.

"Сейчас у нас 120 овец. Коров привезем из Дании. Еще купили сто овец породы ассаф. Они дают в день три литра молока", - рассказывает фермер Илие Тончу.

Животноводов поддержала Международная организация труда, обучившая членов кооператива, как эффективнее управлять предприятием. На территории фермы устроили настоящую лабораторию по переработке молока и брынзы, оснащенную самым современным оборудованием.

"Это доильный насос, очень мощный. Можем доить сто овец и сто коров одновременно. До сих пор работали с простым насосом. После дойки молоко держим в холодильнике. Делаем анализы, выясняем уровень жиров и примесей. Здесь разделяем. Тут получаем сметану, с этой стороны масло", - демонстрирует фермер.

Оборудование приобрели на грант в 25 тысяч евро. Его предоставила Международная организация труда. Внесли свою лепту и предприниматели, они вложили в дело 10 тысяч евро. Теперь в планах - расширение фермы и создание новых рабочих мест: "Мы сможем увеличить количество готовой продукции и обеспечить весь местный рынок", - горовит Мария Тончу.

При поддержке Международной организации труда члены кооператива зарегистрировали и свой бренд на брынзу в Кагуле, и теперь смогут ее экспортировать.

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