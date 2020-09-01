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Экономика
Современная овечья ферма по европейским стандартам
01.09.2020

Современная овечья ферма по европейским стандартам. Основали ее супруги Тончу из села Джурджулешты Кагульского района. Восемь месяцев назад они убедили еще трех фермеров создать кооператив. С тех пор дела пошли в гору, поэтому производители решили расшириться и приобрести еще дойных коров и породистых овец.

"Сейчас у нас 120 овец. Коров привезем из Дании. Еще купили сто овец породы ассаф. Они дают в день три литра молока", - рассказывает фермер Илие Тончу.

Животноводов поддержала Международная организация труда, обучившая членов кооператива, как эффективнее управлять предприятием. На территории фермы устроили настоящую лабораторию по переработке молока и брынзы, оснащенную самым современным оборудованием.

"Это доильный насос, очень мощный. Можем доить сто овец и сто коров одновременно. До сих пор работали с простым насосом. После дойки молоко держим в холодильнике. Делаем анализы, выясняем уровень жиров и примесей. Здесь разделяем. Тут получаем сметану, с этой стороны масло", - демонстрирует фермер.

Оборудование приобрели на грант в 25 тысяч евро. Его предоставила Международная организация труда. Внесли свою лепту и предприниматели, они вложили в дело 10 тысяч евро. Теперь в планах - расширение фермы и создание новых рабочих мест: "Мы сможем увеличить количество готовой продукции и обеспечить весь местный рынок", - горовит Мария Тончу.

При поддержке Международной организации труда члены кооператива зарегистрировали и свой бренд на брынзу в Кагуле, и теперь смогут ее экспортировать.

@Telegram VM


 
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