В России завершили расследование уголовного дела в отношении Василия Солонаря. Он возглавлял преступный наркосиндикат, который сотрудничал с молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком. Информацию подтвердила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она сообщила, что контрабанда партий гашиша в особо крупных размерах шла из Северной Африки транзитом через страны Евросоюза в СНГ, затем наркотик сбывали - в том числе на территории РФ.

Волк также проинформировала, что Владимир Плахотнюк, "используя свои политические и финансовые возможности для покровительства участников преступной организации, выполнял функции по обеспечению прикрытия ее криминальной деятельности от внимания правоохранительных органов".

По информации МВД России, с 2012 по 2019 годы правоохранители этой страны привлекли к уголовной ответственности более 60 участников международного наркосиндиката. Из незаконного оборота было изъято свыше 1 тонны гашиша.

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