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Экс-министр возмущена «русским шансоном» в праздник Лимба ноастрэ
01.09.2020

Либеральствующая экс-министр здравоохранения решила вставить свои пять бэнуц. И не куда-нибудь, а в дилемму праздника Лимба ноастрэ.

Алла Немеренко «не прятаться» тем, кто говорит по-румынски, очевидно, имея в виду, что есть люди, считающие, что государственный язык Республики Молдова – молдавский.

– Язык, на котором мы говорим, был в роли Золушки, а не королевы, а государственная политика несет попросту деструктивный характер в отношении нашего румынского языка, - пишет Немеренко в соцсетях.

Также женщину не устроил «русский шансон», громко звучавший в праздник Лимба ноастрэ в Кишиневе, на Комсомольском озере. Об этом она тоже не преминула написать в соцсетях.

Мы посоветовали бы госпоже Немеренко отправиться в этакий тур по селам Молдовы и спросить тамошних обитателей, не всегда отравленных «веяниями цивилизации», на каком языке они разговаривают. И главное – не надо гнушаться их ответами только в виду того, что эти люди не столь образованы и не кончали университетов. Мы же помним, что глас народа – глас божий.

Автор: Николай Костыркин


 
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