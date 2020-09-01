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Общество
Прощай, телеграмма, в Молдове тебя отменили
01.09.2020

В Молдове больше нельзя отправить телеграмму. Этот вопрос поднял наш соотечественник Олег Болдуреску, обратившийся в редакцию Блокнот Молдова.

– Ну, вот и еще одна знаковая, легендарная  услуга из прошлого века перестала существовать в независимой Молдове. Как-то тихо и незаметно молдавская почта отказалась оказывать услуги по приему и отправке телеграмм. Все. Кончено. Телеграмм больше не будет. Такое решение принял исполняющий обязанности директора госпредприятия «Пошта Молдовей» господин Захария.

Этот чиновник решил, что телеграммы уже не нужны. А услуга, как ни странно, востребована до сих пор. Но чиновникам чихать на людей.  Так что, господа журналисты, неплохо бы устроить «Прощание с телеграммой». Это ведь, все-таки, история. А сколько случаев, анекдотов связанных с телеграммами! Некоторым студентам она выживать помогала. Влюбленным – встречаться. А сколько теплых поздравлений близким людям! Новости - через телеграфные агентства. В общем, это был целый почтово-телеграфный мир.  Прощай, телеграмма! – написал Болдуреску. 

В почтовой отделении на по адресу Кишинев, улица Думитру Рышкану, 1 корреспонденту Блокнот-Молдова подтвердили, что услуга отправки телеграмм больше не доступна с лета этого года, так как сотрудников, отвечающих за данное направление, ранее отправили в отпуск из-за карантина, а потом… просто сократили.

Подготовил Михаил Генчу


 
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