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Экономика
«Газпром» снизил цену на газ для потребителей Молдовы
01.09.2020

Также снизилась стоимость за газ для потребителей Европы.

«Газпром» представил ежеквартальный отчет, согласно которому газ, поставляемый в Европу снизился примерно на 100 долларов США за каждую 1 000 кубометров, в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Нынешняя цена составила приблизительно 110,1 доллар США, что на 47% ниже, чем за тот же период 2019 года. В страны СНГ 1 000 кубометров газа поставлялась по цене в 136,8 долларов США, что на 12% ниже прошлогодней стоимости.

Данные «Moldovagaz» показывают, что во втором квартале 2020 года она составляла 168,28 доллара США за 1 000 кубометров, что ниже на 68,3 доллара, или 28,6% по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

В этом году спотовые цены в Европе опустились на уровень 100 долларов США за 1 000 кубометров природного газа.

Напомним, что на прошлой неделе руководство «Moldovagaz» объявило, что в последнем квартале 2020 года импортная цена на газ снизится примерно до 100 долларов за 1 000 кубометров.

Автор: Михаил Генчу


 
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