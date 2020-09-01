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Общество
Мал список, да дорог: куда отправиться, чтобы по приезду в РМ не сидеть в карантине?
01.09.2020

Во вторник 14-дневный режим самоизоляции отменен для въезжающих в страну сограждан.

То есть, изоляцию соблюдать больше не нужно. Но не во всех случаях, увы.

– Список стран, по возвращению из которых самоизолироваться не нужно, – будет утвержден Минздравом, его будут обновлять каждые 10 дней и публиковать. Со вторника из стран, где у нас довольно большая диаспора, таких как Россия, Италия, Греция, Турция и т. д., граждане, приезжая домой, не будут находиться в самоизоляции. Увы, но соседние страны, Украина и Румыния, остаются в "красном" списке, посмотрим, какой будет динамика, и мы надеемся, что они также будут включены в "зеленый" список, – заявил президент Игорь Додон после встречи высшего руководства страны.

Подготовил Михаил Генчу


 
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