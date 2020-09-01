Ждем, когда лопнет терпение у Канду, Санду и Шора, и они организуют митинг коррупционеров, - Цырдя

Наконец-то НЦБК добрался и до кладбищенских функционеров, годами наживавшихся на горе людей.

Задержание по подозрению в коррупции руководства кладбища святого Лазаря в Кишиневе всколыхнула общественность. Депутат и политолог Богдан Цырдя также прокомментировал это событие, отметив, что теперь можно ждать митинг коррупционеров во главе с Канду, Санду, Шором, которые всегда недовольны действиями властей.

- Режим продолжает лютовать. Начал репрессии против коррупционеров на кладбище святого Лазаря. Действия властей вызывают праведный гнев у многих НПО и правозащитников.

- Эти господа никому не мешали. Ну, брали взятки в тысячи евро за места на кладбище. Ну, требовали денег с родственников умерших. Построили себе дворцы. Ну и что? В чем проблема? Зачем сразу арестовывать? Зачем сажать? Почему не дать второй шанс и новую должность? А лучше повысить в должности, дать медаль. Ведь так было 10 лет подряд. Зачем плевать на традиции? Это противоречит нашим обязательствам перед ЕС! - негодуют они.

Мы не будем спорить с НПО и правозащитниками. Но мы уверены, что с такими темпами точно лопнет терпение у Канду, Санду и Шора. Они уже провели митинг миллионеров, требуя 3 млрд леев субсидий, вместо 1,3 млрд! Теперь организуют митинг коррупционеров. Вот увидите, - написал Богдан Цырдя на своей странице в Telegram.

Подготовил Михаил Генчу