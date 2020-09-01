«Зеленое хозяйство» занялось очисткой и вырубкой опасных деревьев в Кишиневе

В Кишиневе проводятся работы по очистке и вырубке старых и высохших деревьев.

Об этом сообщил в социальной сети генпримар столицы Ион Чебан. Он отметил, что работы сотрудников «Ассоциации зеленого хозяйства» одобрены органами по охране окружающей среды. Меры применяются только к деревьям, потерявшим эстетический вид или заболевшим и представляющим опасность, как для пешеходов, так и для автомобилей. Здоровые деревья не подвергаются вырубке.

- Мы хотим избежать случаев, когда из-за ветра или снега деревья ломаются и представляют опасность, - пояснил генпримар Кишинева.

Работы проводятся:

- в Центре по ул. Букурешть;

- на Чеканах по улицам Узинелор и Петру Заднипру;

- на Ботанике по улицам Пандурилор, Теилор, в парке «Сармизеджетуса»;

- на реке Бык в периметре улиц Измаил – Михай Витязул, где проводятся работы по ее очистке.

Водителям рекомендуется следовать указаниям дорожных знаков.

Генпримар выразил надежду на понимание и принес извинения гражданам за созданные неудобства.

Подготовил Михаил Генчу