«Зеленое хозяйство» занялось очисткой и вырубкой опасных деревьев в Кишиневе

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Общество
В Кишиневе проводятся работы по очистке и вырубке старых и высохших деревьев.
Об этом сообщил в социальной сети генпримар столицы Ион Чебан. Он отметил, что работы сотрудников «Ассоциации зеленого хозяйства» одобрены органами по охране окружающей среды. Меры применяются только к деревьям, потерявшим эстетический вид или заболевшим и представляющим опасность, как для пешеходов, так и для автомобилей. Здоровые деревья не подвергаются вырубке.
- Мы хотим избежать случаев, когда из-за ветра или снега деревья ломаются и представляют опасность, - пояснил генпримар Кишинева.
Работы проводятся:
- в Центре по ул. Букурешть;
- на Чеканах по улицам Узинелор и Петру Заднипру;
- на Ботанике по улицам Пандурилор, Теилор, в парке «Сармизеджетуса»;
- на реке Бык в периметре улиц Измаил – Михай Витязул, где проводятся работы по ее очистке.
Водителям рекомендуется следовать указаниям дорожных знаков.
Генпримар выразил надежду на понимание и принес извинения гражданам за созданные неудобства.
Подготовил Михаил Генчу
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