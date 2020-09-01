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Кандидат на пост президента Молдовы от партии "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе подал документы для регистрации
01.09.2020

Кандидат на пост президента Молдовы от партии "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе подал документы для регистрации в избирательной кампании, сопроводив всё заявлением, что, оказывается, блок проевропейских сил ACUM "существует. Блок ACUM это люди Молдовы, это вы, те, кто устал ждать изменений" и что он сам, Андрей Нэстасе, "единственный по-настоящему независимый и свободный кандидат, кандидат от людей, не отвечающий на приказы кого бы то ни было ни внутри ни извне страны".

В этой связи очень хотелось бы, чтобы Андрей Андреич уважаемый обозначил, от кого и какие приказы получали и исполняли Игорь Додон, Ренато Усатый, Дорин Киртоакэ и, конечно же, Майя Санду. 

И как он мог быть с Майей Григорьевной уважаемой в одном блоке, если та такая подневольная персона?

Как говорится, за базар независимый и свободный кандидат всегда отвечает. С фактами и доказательствами.

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